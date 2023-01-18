В Орловской области пересчитают животных

Мониторинг охотничьих ресурсов стартовал 15 января и завершится 15 марта.

Мероприятия будут проводиться как в общедоступных угодьях, так и в особо охраняемых природных территориях.

«В процессе мониторинга буду использоваться методы зимнего маршрутного учета, учета численности охотничьих ресурсов в местах искусственных концентраций, анкетирования и шумового прогона», — сообщает Управление эконадзора и природопользования.

Также специалисты оценят среду обитания животных.

Отметим, в июне 2022 года постановлением правительства Орловской области определены показатели максимально возможной и целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов. Они устанавливаются для тех видов, которые способны оказывать выраженное влияние на состояние среды или другие популяции. Показатель максимальной численности благородного оленя для Орловской области составляет до 40 особей на каждую 1000 га охотничьих угодий, лося – до 18 особей на 1000 га, косули европейской – до 100 особей, кабана — до 20 особей на 1000 га, волк и лисица — 0,05 и до 1 особей на 1000 га.

ИА «Орелград»