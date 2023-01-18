Январь в Орловской  области идет на температурный рекорд

Вместо крещенских морозов ожидается дождь.

По данным сайта «Погода и климат», самый теплый январь в Орловской области был в 2020 году. Тогда средняя температура месяца составила -0,5 градуса. Самый холодный первый месяц года был в 1950 – минус 17,8 градуса.

Норма среднемесячной температуры января в Орловской области — 6.1. Фактическая температура месяца пока -5.9°. Однако уже установлены тепловые рекорды с 1 по 4 января. С 14 по 17 температура выше нормы на 3,5 градуса. По прогнозу, морозы не вернутся, по крайней мере, до конца недели.

(На фото декабрь 2017 года).

ИА «Орелград»