Для орловских школ закупили ненужные ноутбуки на 20 миллионов?

Нарушения вскрыты при реализации нацпроекта «Образование» в Орловской области.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности использования средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». Это было плановое мероприятие, объектом изучения которого стали областной департамент образования и организации, получавшие и осваивавшие деньги нацпроекта. Всего аудитом был охвачен объем средств в сумме 143,458 миллиона рублей. Нарушений было установлено на общую сумму 33,478 миллиона рублей.

В частности, аудиторы вскрыли нарушения и недостатки по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Данные объекты создаются в рамках регионального проекта «Современная школа». Именно здесь и была выявлена основная масса нарушений, сумма которых потянула на 32,608 миллиона рублей.

Например, неэффективные расходы КСП в целом оценила в 20,318 миллиона. На такую гигантскую сумму в 2021-2022 годах были закуплены 136 ноутбуков с предустановленной операционной системой «Astra Linux Common Edition», а также неисключительных прав на указанное программное обеспечение, которое впоследствии было установлено на 171 ноутбук, закупленный без предустановленной операционной системы. По мнению аудиторов, данные расходы не отвечают принципу эффективности использования бюджетных средств «в связи с невозможностью комплексного использования закупленного оборудования и необходимости привлечения образовательными учреждениями дополнительных собственных технических средств для обеспечения надлежащего функционирования Центров «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование».

Также были выявлены нарушения условий соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий. Так, ответственными за «Точку роста» не было обеспечено своевременное выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа», касающихся создания Центров «Точка роста» в 2021 и 2022 годах, а также мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по созданию и функционированию центров в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

«В 2021 и 2022 годах департаментом образования Орловской области нарушены сроки утверждения должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста», перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей, медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центров «Точка роста», типового положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Орловской области», — утверждает КСП.

ИА «Орелград»