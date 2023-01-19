Молодые орловцы познакомились с работой дежурной части

19.1.2023 | 16:31 Новости, Общество

Учащиеся техникума путей сообщения приняли участие в акции «Студенческий десант».

Экскурсию по дежурной части провел начальник оперативного отдела УМВД полковник полиции Игорь Бороздин, сообщили в пресс-службе управления. Студенты увидели, как работает служба «02», автоматизированный комплекс «Безопасный город». Узнали, как создавались дежурные подразделения в системе МВД, взглянули на многочисленные экраны изображения с камер видеонаблюдения.

Заместитель руководителя Ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области Татьяна Моисеева поведала, как стать волонтером и оказывать помощь обычным гражданам и правоохранителям. Заместитель начальника областного УМВД полковник полиции Сергей Бахтин и начальник отдела кадров полковник полиции Андрей Сидоров рассказали об имеющихся вакансиях и особенностях работы. Студенты узнали о перспективах профессионального роста и социальных гарантиях. Им также сообщили, куда обращаться, если примут решение прийти на службу в органы внутренних дел.

В завершение встречи участники акции поблагодарили полицейских и общественников за насыщенное мероприятие.

ИА «Орелград»

 

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