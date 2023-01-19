Орловские СКР и прокуратура начали проверку по программе «Мужское / Женское»

Ее героем стал юноша, оставшийся без попечения родителей.

20-летний житель Орла поведал в эфире федерального канала, что подозревает приемных родителей в хищении его денежных средств. Кроме того, есть претензии к администрации Орла. Чиновники предоставили жилье, требующее ремонта и с 100 тысячами долга за коммуналку.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, находящихся на воспитании в семье участников программы и проживающих в Северном районе Орла и Троснянском районе.

Сам выпуск можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»