Орловские СКР и прокуратура начали проверку по программе «Мужское / Женское»

19.1.2023 | 16:44 Новости, Происшествия

Ее героем стал юноша, оставшийся без попечения родителей.

20-летний житель Орла поведал в эфире федерального канала, что подозревает приемных родителей в хищении его денежных средств. Кроме того, есть претензии к администрации Орла. Чиновники предоставили жилье, требующее ремонта и с 100 тысячами долга за коммуналку.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, находящихся на воспитании в семье участников программы и проживающих в Северном районе Орла и Троснянском районе.

Сам выпуск можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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