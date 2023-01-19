Орловское отделение СФР уточнило график выплат на первенцев до 3 лет

С 1 января эту выплату вместо соцзащиты производит объединенный социальный фонд.

Январскую выплату орловское отделение СФР произведет досрочно — 19 января. Ее получателями станут более чем 4,5 тысячи человек. Следующая выплата — за февраль — поступит в марте, за март — в апреле и так далее.

В феврале выплаты будут производиться только по новым заявлениям. Средства получат те, кто обратится в СФР в январе и феврале за назначением или продлением ежемесячной выплаты на первого малыша (рожденного до 31 декабря 2022 года).

«С марта перечисление средств вернется к обычному графику», — указывает пресс-служба Социального фонда России по Орловской области.

Напомним, право на выплату на рожденного первенца или усыновленного малыша до трех лет есть у семей, где небольшой доход. То есть, он не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. В Орловской области это 29144 рубля. В таком случае на ребенка выплачивается дополнительно 12968 рублей. Эта величина прожиточного минимума на детей и регулярно обновляется в соответствии с экономическими показателями.

ИА «Орелград»