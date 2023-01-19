В Орле назвали самые резонансные преступления прошлого года

Повышенный общественный резонанс вызвали как минимум три криминальных случая.



Как уже рассказывал «Орелград», Управление МВД России по Орловской области подготовило доклад об итогах деятельности за 2022 год. Он будет представлен на заседании Орловского областного Совета народных депутатов. В настоящий момент парламентарии уже изучают основные тезисы. Один из разделов доклада посвящен наиболее резонансным преступлениям.

«Принятыми мерами оперативно-розыскного характера удалось раскрыть ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс», — отмечено в объемном документе.

В качестве первого примера приведено раскрытие двойного убийства супругов, которые 24 сентября 2022 года на своем автомобиле выехали из дома и не вернулись. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 30 сентября вблизи лесопосадки, расположенной недалеко от озера Светлая жизнь, был обнаружен принадлежащий семье сгоревший автомобиль с останками человеческих тел. В дальнейшем был установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания, в настоящее время находится под арестом в СИЗО №1 города Орла.

Второй яркий пример — в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по факту разбойного нападения на сотрудника почты, совершенного в июле 2022 года в городе Ливны, были установлены и задержаны двое подозреваемых. Они также дали признательные показания об убийстве мужчины в июне 2022 года в Орловском районе и совершения еще одного грабежа почтальона в Ливнах в 2020 году.

Кроме того, в мае 2022 года в Орловской области была задержана группа жителей Курской области, совершавших хищения денежных средств у престарелых граждан под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. По данным фактам было возбуждено восемь уголовных дел. Также была установлена причастность задержанных граждан к совершению аналогичных преступлений на территории Волгоградской области.

ИА «Орелград»