В Орле отрепетировали «экзамен» по русскому языку

Ученики 9-х классов потренировались сдавать собеседование.

В Орловской области прошла репетиция итогового собеседования по русскому языку. Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, репетиция была организована в школах и лицеях для обучающихся 9-х классов. Она предполагала полную имитацию реального испытания. Сообщается, что все, задействованные в проведении и оценивании итогового собеседования по русскому языку (собеседники, эксперты, технические специалисты), смогли пройти процедуру полностью – от входа участников в место проведения итогового собеседования до получения результатов участниками собеседования.

«Девятиклассники, читая и пересказывая текст, отвечая на вопросы собеседника, строя свой диалог, смогли на репетиции увидеть, как необходимо распределять время на подготовку к ответу на задания, как продумать пересказ текста и т.д.», — уточнили в Центре. Сообщается также, что на региональном репетиционном итоговом собеседовании школы получили возможность отработать все полученные теоретические знания на практике. Считается, что это позволит избежать технологических сбоев при проведении итогового собеседования 8 февраля 2023 года.

«Традиционные региональные тренировки, в том числе и по итоговому собеседованию, позволяют выявлять и устранять организационные и технологические проблемы при проведении сочинения, собеседования, экзаменов, – говорит директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев. — Надеемся, что и сегодняшняя репетиция дала возможность и ребятам, и их педагогам подготовиться к итоговому собеседованию, которое состоится 8 февраля 2023 года. У тех ребят, кто не справился с заданием, есть возможность заполнить свои пробелы в знаниях со школьными учителями».

ИА «Орелград»