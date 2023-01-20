Дефицит кадров заметили в Орловской области

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в банковской сфере.

В Орловской области наблюдается кадровый дефицит. Об этом заявили сразу несколько экспертов в распространенном в регионе пресс-релизе. По подсчетам аналитиков, на одну вакансию в регионе приходится четыре активных резюме. Норма же составляет пять-шесть резюме. Это говорит о том, что конкуренция на региональном рынке труда снижается. По подсчетам аналитиков, наибольший кадровый дефицит наблюдается в банковской сфере, медицине и сфере консультирования. Также в регионе отмечена нехватка рабочего и домашнего персонала.

«Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей, – говорит главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. — Аналитика показывает – кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. С начала специальной военной операции произошел небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов».

О том, что степень кадровой обеспеченности в Орловской области имеет негативную тенденцию, говорит и эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирина Горбова. Она отмечает, что в данной ситуации, прежде всего, стоит обратить внимание на предлагаемую заработную плату вакантных должностей. При этом именно кадровое обеспечение, по мнению эксперта, является мощным фактором модернизации экономического развития региона.

Ранее Орелстат сообщал, что по состоянию на 1 декабря 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась по сравнению с 1 декабря 2021 года на 23 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,5 процента, тогда как годом ранее составлял 0,7 процента.

ИА «Орелград»