Клычков изменил правила работы приютов для животных

Документ уже получил официальное опубликование и вступил в силу.

Как сообщает управление ветеринарии Орловской области, 19 января 2023 года губернатор Андрей Клычков подписал постановление регионального правительства № 37. Документ вносит изменения в «Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» и в «Порядок организации деятельности приютов животных и норм их содержания». В частности, новым постановлением органы местного самоуправления определяются уполномоченными «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории региона».

«Кроме того, документ определяет порядок подачи заявок на отлов животных без владельцев в органы местного самоуправления, а также сроки регистрации и передачи заявки сотрудниками администраций в организации по отлову животных, — уточнили в управлении ветеринарии. — Также увеличивается срок содержания животных в приюте до 40 календарных дней. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования».

Напомним, что первоначально порядок о работе приютов был утвержден постановлением правительства Орловской области от 3 декабря 2019 года № 663. Согласно ему, в Орловской области приюты для животных размещаются в отдельно стоящих и специально предназначенных для этого зданиях, строениях и сооружениях. Не допускается их размещение в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий, а также квартирах.

Приюты располагаются с соблюдением расстояния от жилой застройки не менее 150 метров. Территория должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее двух метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,4 метра. По периметру забора размещаются зеленые насаждения. Въезд и выезд осуществляется через дезинфекционный барьер. Территория приюта для животных должна быть разделена на зоны: производственную (включающую в себя помещения для длительного содержания животных и площадки для выгула животных); административно-хозяйственную (включающую здания и сооружения административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, кормокухню и склад для хранения кормов для животных); временного содержания животных (включающую в себя манеж-приемную, карантинное помещение, изолятор, ветеринарный пункт); стационар; зону хранения отходов содержания животных.

ИА «Орелград»