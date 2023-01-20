КСП рассказала о нарушениях в Мценской ЦРБ

Обнародованы результаты очередного контрольного мероприятия.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных Мценской центральной районной больнице на ремонт зданий и закупку медицинского оборудования. Финансирование осуществлялось в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: при выполнении работ по капитальному ремонту кровли здания учреждения ООО «Стройимпульс» был нарушен срок выполнения работ более чем на семь месяцев. При этом были применены материалы на сумму 1,022 миллиона рублей, не соответствующие условиям договора. В ходе контрольного обмера соответствия фактически выполненных работ проектно-сметной документации установлено, что подрядчиком были предъявлены, а учреждением оплачены невыполненные работы на общую сумму 269,68 тысячи рублей.

Что касается приобретения оборудования, то аудиторы сочли нарушением внесение больницей в состав объекта закупки эндоскопа стоимостью 3,5 миллиона рублей медицинских изделий однократного применения, имеющих признаки расходных материалов. В один лот были объединены медицинские изделия, содержащиеся в перечне радиоэлектронной продукции и не включенные в него. Кроме того, в нарушение условий договора на поставку эндоскопа поставщиком не была представлена гарантия производителя оборудования. В нарушение Федерального закона № 44 Мценская ЦРБ не направила требование уплаты неустойки в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по договору на поставку рентгеновского стационарного аппарата.

ИА «Орелград»