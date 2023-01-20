Мэр Орла получил представление за очередную тепловую аварию

20.1.2023 | 14:44 ЖКХ, Новости

Прокуратура обратила внимание чиновника на необходимость адекватного прохождения отопительного сезона.

Фото Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения

Очередное отключение подачи тепла и горячей воды произошло накануне, 19 января, в 907 квартале. Без благ цивилизации остались ряд домов, два детсада и школа. В районе здания №310 по улице  Комсомольской произошло разрушение дорожных плит, что повлекло  повреждение участка тепловой сети. Для проведения основательного ремонта потребовалось остановить котельную на улице Авиационной.

«Прокуратурой Заводского района Орла проведена проверка по факту отключения теплоснабжения в ряде многоквартирных домов на территории Заводского района. В целях защиты прав граждан прокуратурой внесено представление в адрес мэра Орла об устранении нарушений законодательства».

Специалисты АО » Орелгортеплоэнерго» должны были завершить все работы до 20 января. Об устранении последствий аварии пока не сообщали ни администрация Орла, ни Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, которые активно освещали тему.

Ранее тепловые аварии переживал 908 квартал, регулярно на отсутствие горячей воды и холодные трубы жалуются жители 909 квартала.

ИА «Орелград»

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