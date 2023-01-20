Осужден орловец, избивший чиновника за повестку о мобилизации

20.1.2023 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении главы Котовского сельского поселения. Детали сообщила пресс-служба суда. Уголовное дело было заведено на обвиняемого по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что гражданин подпал под действие указа президента от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Котовского сельского поселения в силу своих должностных обязанностей организовывал оповещение и доставку граждан, пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу по частичной мобилизации. В октябре 2022 года фигуранту была направлена повестка, которую вручили не ему самому, а его отчиму. В повестке гражданина оповещали о том, что он должен явиться в военный комиссариат Свердловского и Покровского районов.

На следующее утро гражданин явился в администрацию Котовского сельского поселения для получения повестки о вызове его в военкомат. Причем явка была необходима для сверки учетных данных. На сей раз повестка была вручена ему лично. Это почему-то вывело гражданина из себя. Он «стал предъявлять главе поселения претензии по поводу направления ему двух повесток о вызове его в военный комиссариат Свердловского и Покровского районов».

В ответ глава поселения предложил ему тут же проехать в военкомат и разобраться в сложившейся ситуации. Тот, вроде бы, согласился с предложением чиновника. Они вместе вышли из здания администрации и дошли до служебного автомобиля. В этот момент фигурант вновь повел себя весьма странно – он набросился на главу поселения с кулаками, ударил его по лицу и в живот.
Поскольку глава поселения является представителем власти, то и уголовное дело было возбуждено по соответствующей статье. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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