Петчин рассказал, когда ожидается строительство Поликлиники №1 в Орле

Новый корпус примеряют к участку на пересечении улицы Паровозной с Московским шоссе.
Подробнее о проекте глава Департамента здравоохранения Орловской области рассказал в интервью на канале «Первый областной».
«Сейчас ответственные органы проводят землевыделение для начала разработки проектно-сметной документации. Конкурсные процедуры состоялись, подрядчик определен, который сейчас приступит к разработке проектно-сметной документации, когда будет выделен земельный участок. До конца года планируется разработка ПСД, прохождение госэкспертизы. Мы планируем начать строительство в 2024 – 2026 годах».
Ранее озвучивалось, что на возведение и оснащение корпуса поликлиники №1 должны направить 562 млн рублей. Эта сумма значится в плане на 2023-2027 годы по строительству и капитальному ремонту учреждений здравоохранения, утверждённом региональным правительством.
Отметим, озвученного Игорем Петчиным подрядчика, как и конкурс или аукцион на сайте «Госзакупки» обнаружить не удалось.
ИА «Орелград»