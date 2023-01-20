Петчин рассказал, когда ожидается строительство Поликлиники №1 в Орле

20.1.2023 | 14:33 Новости, Строительство

Новый корпус примеряют к участку на пересечении улицы Паровозной с Московским шоссе.

Подробнее о проекте глава Департамента здравоохранения Орловской области рассказал в интервью на канале «Первый областной».

«Сейчас ответственные органы проводят землевыделение для начала разработки проектно-сметной документации. Конкурсные процедуры состоялись, подрядчик определен, который сейчас приступит к разработке проектно-сметной документации, когда будет выделен земельный участок. До конца года планируется разработка ПСД, прохождение госэкспертизы. Мы планируем начать строительство в 2024 – 2026 годах».

Ранее озвучивалось, что на возведение и оснащение корпуса поликлиники №1 должны направить 562 млн рублей. Эта сумма значится в плане на 2023-2027 годы по строительству и капитальному ремонту учреждений здравоохранения, утверждённом региональным правительством.

Отметим, озвученного Игорем Петчиным подрядчика, как и конкурс или аукцион на сайте «Госзакупки» обнаружить не удалось.

ИА «Орелград»

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