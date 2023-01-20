В Орле гаишники прямо на улице опросили граждан

Блиц-опрос провели сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу.

О необычной акции рассказали в Управлении ГИБЮДД УМВД России по Орловской области. Ее совместными усилиями провели сотрудники городского отдела ГИБДД и регионального Управления Госавтоинспекции. Это был блиц-опрос граждан, который проводился прямо на улице. Иными словами, полицейские пообщались с пешеходами. Они «стремились выяснить, с какими неудобствами сталкиваются жители по дороге домой, а также дали несколько полезных рекомендаций и напомнили о соблюдении Правил дорожного движения».

«В адрес Госавтоинспекции поступили обращения граждан об отсутствии тротуарных дорожек, освещения, пешеходного перехода на 1-м километре автодороги «Орел-Тамбов», — рассказали в региональном Управлении ГИБДД. — На данном участке дороги полицейские провели профилактическое мероприятие с целью опроса граждан. Сотрудники ГИБДД также поинтересовались у пешеходов, какие неудобства доставляет «дорога домой», провели с жителями профилактические беседы, рассказали как правильно вести себя на проезжей части, об использовании световозвращающих элементов».

Согласно данным ведомственной статистики, каждый третий наезд на пешехода происходит в темное время суток. Один из главных способов стать заметнее на дороге в темное время суток и повысить свою безопасность, напоминают полицейские, прописан в Правилах дорожного движения. То есть ознакомиться с ним может и должен каждый. Речь идет об использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. А для водителей, остановившихся на трасе, предусмотрено использование жилетов со световозвращающими элементами.

К слову, в 2022 году на территории города Орла было совершено 260 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек погибли, 309 получили ранения различной степени тяжести. В 35-ти дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети, в целом ранения получили 37 детей. Всего же в минувшем году сотрудниками ОГИБДД совместно с сотрудниками ДПС УГИБДД на территории областного центра было пресечено 53 329 нарушений Правил дорожного движения.

ИА «Орелград»