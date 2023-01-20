В Орловской области пересчитали бездомных

Официально бездомными себя признали лишь два человека.

Федеральное издание «Коммерсант» проанализировало появившиеся в открытом доступе данные прошедшей Всероссийской переписи населения, отметив довольно любопытные статистические данные. Сообщается, например, что перепись зафиксировала бездомных в четырех регионах Черноземья. Больше всего их оказалось в Тамбовской области – 53 человека. В Белгородской области переписчики нашли 19 бездомных, в Липецкой — девять, в Орловской области — двоих. В Воронежской и Курской бездомных обнаружено не было.

Из пояснений к данным переписи следует, что бездомные «учтены в том месте, где их застала перепись». Также интервьюеры выяснили, что в Орловской области в квартирах проживают 413,6 тысячи человек, в домах – 278,3 тысячи человек, в коммуналках – 2,7 тысячи человек и в общежитиях – 10,8 тысячи человек. Для сравнения, в Воронежской области в квартирах живут 1,2 миллиона местных жителей, в домах — 1 миллион, в «коммуналках» — 11,2 тысячи, в общежитиях — 41,8 тысячи. Курская и Липецкая области также превосходят Орловщину по всем четырем показателям, а Тамбовская оказалась сопоставимой с ней.

Ранее Орелстат указал, что на момент проведения переписи населения в Орловской области численность лиц, указавших гражданство России, составила 670,2 тысячи человек (99,6 процента от числа респондентов, указавших гражданство). Имели гражданство других государств 2,1 тысячи орловцев, лицами без гражданства были признаны 430 человек. Из числа граждан России двойное гражданство имели 347 орловцев. Примечательно, что более 40 тысяч человек ответа на вопрос о гражданстве не дали.

ИА «Орелград»