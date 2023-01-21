Эксперты сравнили популярность вопросов о ВИЧ и защите прав потребителей

Тысячи орловцев воспользовались «горячими линиями» Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги работы собственных телефонных «горячих линий» в 2022 году. Сообщается, что региональное ведомство приняло участие в проведении 14 Всероссийских тематических «горячих линий» по различным вопросам. Всего за минувший год специалистами ведомства и помогавшими им сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области было дано около 8500 консультаций. Интересно, что примерно шестая часть звонков граждан не относилась к компетенции Роспотребнадзора, поэтому звонившим было предложено обратиться в другой орган государственного или муниципального контроля.

«Традиционно высокий интерес граждане проявили к вопросам тематической «горячей линии», посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей, – 352 консультации, а также «горячим линиям» по профилактике ВИЧ-инфекции – 342 обращения, по профилактике клещевого энцефалита – 311 обращений, по профилактике гриппа и ОРВИ – 277 обращений», — перечислили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что обратившиеся на «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекций интересовались, в основном, где и как можно пройти обследование на ВИЧ и получить профессиональную консультацию, Их также интересовали вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, восприимчивости организма, условия заражения и группы риска, эпидемиологическая ситуация, клинические проявления и течения ВИЧ-инфекции у беременных женщин.

При проведении «горячей линии» к Всемирному дню прав потребителей обращения орловцев касались, в основном, роста цен и дефицита товаров, несоответствия цены товара на полке его стоимости при расчете на кассе, приобретения технически сложных товаров бытового назначения ненадлежащего качества, срыва сроков поставки мебели, нюансы дистанционных продаж.

«Также жителей региона интересовали вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг, в том числе порядка предоставления кредитных каникул, осуществления реструктуризации задолженности, расторжения договоров страхования, вопросы содержания жилья, оплаты жилищно-коммунальных услуг, возврата денежных средств за несостоявшиеся поездки за рубеж», — добавили в Роспотребнадзоре.

ИА «Орелград»