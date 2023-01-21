На Орловщине число осужденных превысило 3000 человек

Обнародована краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Орловской области.

По состоянию на 1 января 2023 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3093 человека. Такие статистические данные приводит ведомство. Сообщается, что в трех исправительных колониях отбывало наказание 2110 человек, в двух колониях-поселениях — 358 человек, а в следственном изоляторе города Орла на тот момент содержалось еще 625 человек.

При этом штатная численность персонала УФСИН России по Орловской области, финансируемого из средств федерального бюджета, составляет 2086 человек, в том числе начальствующий состав – 1547 человек и 539 человек гражданского персонала. В состав УФСИН также входят Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» и 12 ее филиалов (семь из них – межмуниципальные), в которых состоят осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Кроме того, с 2019 года с Орловской области исполняется наказание в виде принудительных работ. Участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ), открыты при колонии-поселении № 3 в поселке Шахово с лимитом наполнение 45 осужденных и колонии-поселении № 7 в городе Мценске с лимитом наполнения 55 осужденных. Всего же за 2022 год по учетам УФИЦ прошло 195 осужденных. Добавим, что за весь прошлый год по учетам Уголовно-исполнительной инспекции Орловской области прошел 3301 осужденный, подозреваемый и обвиняемый.

ИА «Орелград»