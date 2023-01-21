Орловца наказали за общение с асоциальными типами

Жителю региона продлили испытательный срок и дополнили ограничения.

Свердловский районный суд Орловской области продлил испытательный срок ранее осужденному местному жителю и дополнил ранее установленные в отношении него ограничения и обязанности. Об этом сообщила пресс-служба суда. Речь идет о гражданине, который ранее получил обвинительный приговор по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Он был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В течение этого времени осужденный своим поведением должен был доказать исправление.

Однако на днях в суд поступило представление начальника Свердловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН по Орловской области о продлении испытательного срока и дополнении ранее установленных обязанностей осужденному. Из него следовало, что гражданин в период исполнения наказания допустил уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей. В частности, он «неоднократно был замечен в вечернее время с лицами, ранее судимыми и ведущими антиобщественный образ жизни, в состоянии алкогольного опьянения».

Кроме того, он несколько раз не выходил на работу без уважительных причин, а в декабре инспекторы выявили факт смены осужденным места жительства. Поясним, что подобное возможно лишь с предварительного согласия надзорного органа, о чем осужденный, видимо, «забыл». Кстати, данный гражданин в судебном заседании признал факт нарушения установленного порядка отбывания наказания и не возражал против удовлетворения представления.

Суд, оценив представленные доказательства, продлил осужденному испытательный срок еще на один месяц и дополнил ранее установленные обязанности профилактическими беседами, на которые осужденный должен ходить к участковому уполномоченному полиции. Кстати, надзорный орган просил суд обязать гражданина обратиться на прием к врачу-наркологу для получения консультативной помощи. Но в этом суд отказал, поскольку осужденный «на учете у врача-нарколога не состоит, к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения не привлекался, объективных доказательств того, что он злоупотребляет алкогольными напитками, и по этой причине допустил прогулы на работе, материалы дела не содержат».

ИА «Орелград»