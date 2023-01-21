В мэрию Ливен запретили пускать граждан с оружием

Новый пропускной режим ввели в райцентре Ливны.

Администрация города Ливны Орловской области утвердила инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах в собственном здании, форму журнала регистрации сотрудников, приходящих на работу в выходные, праздничные дни и вечернее время, а также список должностных лиц, имеющих право доступа в здание администрации круглосуточно. Также утверждена форма журнала приема-сдачи под охрану режимных помещений, спецхранилищ, сейфов, металлических шкафов и ключей от них.

Согласно документу пропуск в здание осуществляют оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы — в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. Право на вход в здание администрации по служебному удостоверению имеют: представители вышестоящих органов власти; депутаты всех уровней; сотрудники ФСО, ФСБ, УМВД, налоговых органов, прокуратуры, отдела военного комиссариата, МЧС, следственного комитета, а также судьи.

Новой инструкцией запрещается вход в здание граждан, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не пропустят в мэрию посетителей с огнестрельным, газовым, пневматическим и холодным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами, пиротехническими средствами, ядовитыми, психотропными и наркотическими веществами, алкогольными напитками и легковоспламеняющимися жидкостями. Посетители, имеющие при себе сумки размером более 60x50x20 сантиметров, в здание администрации также не допускаются.

Кроме того, вынос из здания аппаратуры, документов, мебели и другого имущества допускается только по письменному разрешению, подписанному главой города Ливны или руководителем соответствующего структурного подразделения. Внос и вынос материальных ценностей, принадлежащих отраслевым органам администрации, а также организациям, расположенным в здании администрации, осуществляется по заявкам, заверенным их руководителями. Оформление заявки не требуется только на доставку почтовой корреспонденции.

В целях исполнения установленного новой инструкцией внутриобъектового режима категорически запрещается вносить в мэрию химические, биологические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также иные предметы и средства, наличие либо применение которых может представлять угрозу для безопасности окружающих. Вносить боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему можно только тем, кому в силу закона разрешено ношение, хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей. Добавим, что в здании мэрии также категорически запретили проводить без разрешения (уведомления) главы города Ливны фото-, кино- и видеосъемку.

ИА «Орелград»