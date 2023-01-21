В Орле отметят юбилей Высоцкого

В честь 85-летия знаменитого певца и актера будет дан праздничный концерт.

В Орле юбилей Владимира Высоцкого отметят праздничным концертом. Он состоится 22 января в 15.00 в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина. Это будет концерт под названием «Завтра у меня день рождения…», посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Его совместно с библиотекой проведет орловский клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль» под руководством Владимира Жуликова.

«На концерте, в исполнении членов клуба и гостей вечера, прозвучат стихи и песни Высоцкого о любви, о дружбе, о войне, песни из кинофильмов, написанные Высоцким в разные годы, а также песни, посвященные Владимиру Семеновичу, авторские сочинения участников мероприятия, поэтическо-музыкальные и театральные композиции по творчеству Владимира Высоцкого», — уточнили организаторы.

В библиотеке имени Бунина также отметили, что клуб «Вертикаль» ежегодно проводит в стенах этого учреждения тематические вечера, приуроченные ко дню рождения, дню памяти знаменитого актера и поэта. Вот и на этот раз организаторы приглашают на концерт всех желающих. Посещение мероприятия возможно только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, предупреждают организаторы. Наличие масок рекомендуется, также посетителям советуют соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»