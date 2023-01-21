В Орле отметят юбилей Высоцкого

21.1.2023 | 10:51 Культура, Новости

В честь 85-летия знаменитого певца и актера будет дан праздничный концерт.

В Орле юбилей Владимира Высоцкого отметят праздничным концертом. Он состоится 22 января в 15.00 в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина. Это будет концерт под названием «Завтра у меня день рождения…», посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Его совместно с библиотекой проведет орловский клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль» под руководством Владимира Жуликова.

«На концерте, в исполнении членов клуба и гостей вечера, прозвучат стихи и песни Высоцкого о любви, о дружбе, о войне, песни из кинофильмов, написанные Высоцким в разные годы, а также песни, посвященные Владимиру Семеновичу, авторские сочинения участников мероприятия, поэтическо-музыкальные и театральные композиции по творчеству Владимира Высоцкого», — уточнили организаторы.

В библиотеке имени Бунина также отметили, что клуб «Вертикаль» ежегодно проводит в стенах этого учреждения тематические вечера, приуроченные ко дню рождения, дню памяти знаменитого актера и поэта. Вот и на этот раз организаторы приглашают на концерт всех желающих. Посещение мероприятия возможно только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, предупреждают организаторы. Наличие масок рекомендуется, также посетителям советуют соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования