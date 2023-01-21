В Орле предложили способ снижения производственного травматизма

Областные профсоюзы выступили за проведение самопроверок.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле при участии Орловского облсовета народных депутатов состоялось заседание межведомственного круглого стола, участники которого обсудили проблему производственного травматизма. Важность данного вопроса подчеркнул председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, говоривший о необходимости принятия мер для снижения травматизма и сохранения жизни и здоровья работников.

«В 2022 году на территории области было зарегистрировано почти 150 случаев производственного травматизма, 11 человек погибли, — сказал спикер регионального парламента. — Существует две основных причины этим трагическим случаям — на большинстве предприятий плохо организована работа с техникой безопасности и наш русский «авось», ведь очень часто человек травмируется или даже погибает из-за своей безответственности. Депутаты областного Совета готовы поддержать инициативы, которые помогут организовать безопасную работу на любом предприятии».

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, заместитель председателя этой организации Юрий Власов также отметил в своем выступлении неудовлетворительную организацию производства: «задания на производство работ нередко тщательно не прорабатываются, производятся без должной организационной подготовки, наспех». Поэтому, по его словам, причинами несчастных случаев нередко становятся обстоятельства, которые можно было предотвратить организационными и техническими мероприятиями по охране труда. Тут же были предложены и способы борьбы с проблемой.

«Юрий Иванович отметил необходимость проведения самопроверок, — сообщили в Федерации профсоюзов. — Чтобы оценить условия и состояние охраны труда, своевременно устранять нарушения и предотвращать производственный травматизм, необходимо периодически проводить проверки по проверочным листам, утвержденным Минтрудом. Эту работу активно ведут профсоюзные организации. Но такая практика должна шире применяться самими работодателями и по инициативе органов власти в подведомственных организациях».

Кроме того, добавил Юрий Власов, для предотвращения развития профессиональных и общих заболеваний у работников работодатель обязан следить за их состоянием здоровья через проведение медосмотров, качественную диспансеризацию.

Отдельно было подчеркнуто, что от финансирования мероприятий по охране труда зависит обеспечение здоровых и безопасных условий. Эти цифры в Орловской области колеблются от 0 до 90 000 рублей на одного работника. «Профсоюзы считают, что вместо затрат на стимулирование труда во вредных условиях необходимо направлять средства на совершенствование техники, технологии, повышение уровня безопасности, минимизацию влияния вредных и опасных условий труда для работников», — подчеркнул Юрий Власов.

ИА «Орелград»