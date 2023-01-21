В Орле хотят отремонтировать 46 км дорог за пять лет

Власти областного центра утвердили новую дорожную программу.

Администрация Орла в новой редакции утвердила муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла», которая была принята в 2022 году. Кстати, ее действие рассчитано на пять лет, до 2026 года включительно. Постановлением изначально было предусмотрено, что параметры программы могут варьироваться, исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе бюджетных возможностей. Поэтому власти актуализировали «устаревшую» программу, причем не исключено, что они еще не раз сделают это даже в текущем году.

Согласно новой версии документа, за период по 2026 год реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 46,029 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Также планируется уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 9,98 процентных пункта.

Непосредственно в 2023 году площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла должна составить 192 026 квадратных метров, площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды – 40 тысяч квадратных метров. Ожидаемый прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 15,8 километра. Достичь этого показателя предполагается за счет капитального и текущего ремонта автомобильных дорог.

Интересно, что в графе «Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла» на 2023 год стоит 0. Добавим, что общий объем финансирования программы после внесенных в нее изменений составляет 6,759 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 1,943 миллиарда рублей. Основным источником финансирования станет Дорожный фонд Орловской области, из которого в целом на программу планируется выделить 5,707 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»