Ограбившего подростка орловца отправят в колонию

22.1.2023 | 13:51 Закон и порядок, Новости

Судьбу преступника определил суд Железнодорожного района.

В Орле завершилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Его обвинили в совершении разбойного нападения на подростка с использованием оружия, в роли которого был  металлический прут. Подробности процесса рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Орла. Сообщается, что преступление было совершено в апреле 2022 года, поздним вечером в сквере «Юность», расположенном возле магазина «Европа» на улице Московской.

Обвиняемый, ранее уже имевший судимость, напал на несовершеннолетнего. Он потребовал отдать ему все имущество, которое находилось при подростке. В противном случае рецидивист пригрозил подростку убить его, ударив металлическим прутом по голове, который и «продемонстрировал потерпевшему».

Несовершеннолетний воспринял угрозу своей жизни как реальную. Опасаясь за свою жизнь, отдал грабителю имевшиеся при себе сотовый телефон, наушники и аккумулятор с кабелем зарядки. Общая стоимость похищенного имущества превысила 17 тысяч рублей. С похищенным грабитель с места преступления скрылся. В судебном заседании он вину в инкриминированном ему деянии не признал.

«Судом постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, отбывать которое он должен в исправительной колонии строгого режима, — сообщает суд. — При назначении наказания суд учел смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения преступления. В настоящее время приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»

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