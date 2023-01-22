Орловец, ограбивший девушку и пенсионера, получил условный срок

Уголовное дело было заведено по двум эпизодам преступной деятельности.

В Орле ступил в силу обвинительный приговор суда, вынесенный в отношении уличного грабителя. Ранее не судимый гражданин, имеющий всего два класса образования, был признан виновным в совершении двух эпизодов преступной деятельности. Оба преступления были совершены в июне 2022 года. В первом случае жертвой грабителя стал пожилой мужчина, пенсионер, имеющий статус ветерана труда Орловской области. Именно ветеранское удостоверение привлекло внимание негодяя. Злоумышленник заметил красную книжицу, которая торчала из кармана. Внутри книжицы находились денежные купюры.

Грабитель подкрался к своей жертве сзади. Он схватил пенсионера за ноги, дернул изо всех сил и повалил его на землю, после чего выхватил удостоверение из кармана и пустился наутек. Внутри удостоверения находились 2500 рублей, которые грабитель присвоил себе и позже потратил на продукты питания. Удостоверение он выбросил в кусты. Спустя два дня грабитель напал на прохожую – ранее неизвестную ему девушку. Следователям он пояснил, что его внимание привлекла золотая цепочка, висевшая на шее девушки.

Он напал на нее и попытался сорвать цепочки с шеи. Однако девушка не испугалась и оказала отчаянное сопротивление. Впрочем, грабитель оказался физически сильнее. Ему все-таки удалось сорвать цепочку, стоимость которой составляла почти 20 тысяч рублей, и убежать. Однако вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок один год и десять месяцев. На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание суд постановил считать условным. Испытательный срок установлен на два года, в течение которых осужденный должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»