Отказавшегося предъявить права орловца отдали под суд

Его обвинили в неповиновении сотруднику полиции.

В Орловской области водитель после скандального инцидента на дороге был отдан под суд. Подробности сообщила пресс-служба суда Верховского района, которым местный житель был привлечен к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции. Сообщается, что суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Было установлено, что 6 января 2023 года местный житель управлял транспортным средством и был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Верховскому району.

«На законное требование сотрудника полиции передать для проверки документы, подтверждающие право управления транспортным средством, ответил отказом, — следует из сообщения суда. — В судебном заседании он свою вину признал. С учетом фактических обстоятельств дела, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Постановление судьи в законную силу не вступило».

Согласно данным Управления МВД России по Орловской области, в минувшем году в регионе в отношении водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, в суды было направлено 6185 материалов. По результатам их рассмотрения были приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1651 гражданина, а еще 412 водителей были подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»