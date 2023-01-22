Почти 18 тысяч правонарушений вскрыли в Орле

Примерно треть правонарушений связана с распитием спиртных напитков.

В Орле в 2022 году сотрудниками органов внутренних дел был проделан значительный объем работы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и в других общественных местах. Об этом говорится в отчете об итогах служебной деятельности УМВД по городу Орлу. Сотрудниками полиции в минувшем году в областном центре было выявлено почти 18 тысяч административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

В частности, было составлено более 6500 административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественном месте, более 2000 протоколов – за появление граждан в общественных местах в состоянии опьянения. Также было пресечено более 600 фактов мелкого хулиганства. Кроме того, в рамках исполнения закона Орловской области об ответственности за административные правонарушения было привлечено 749 человек, нарушивших норму о тишине и спокойствии граждан.

«Немаловажную роль в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства безопасности и видеонаблюдения, — говорится в отчете. — Внедрение элементов аппаратно-программного комплекса способствует предотвращению правонарушений, своевременному задержанию нарушителей общественного порядка, а также обеспечивает возможность использования данных видеонаблюдения для расследования преступлений «по горячим следам» в кратчайшие сроки».

С использованием АПК «Безопасный город» более эффективно проводится и работа по раскрытию преступлений, отмечают в полиции. Так, на территории областного центра функционирует 101 техническое средство контроля за состоянием правопорядка АПК «Безопасный город», из них 29 установлено в Детском парке. С их использованием на улицах и в других общественных местах было выявлено пять преступлений, раскрыто восемь преступлений и пресечено 204 административных правонарушения.

ИА «Орелград»