В Орле чиновники решили продать изъятый недострой

Проведение торгов по продаже недвижимости назначено на 1 марта.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла издало извещение о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства. Судя по документу, это будут публичные торги, которые проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Процедура назначена на 1 марта 2023 года. Предмет аукциона: продажа объекта незавершенного строительства.

Примечательно, что с молотка власти хотят пустить недостроенный объект, который в прошлом году в соответствии с решением арбитражного суда был изъят у местного индивидуального предпринимателя. Он находится на улице Маринченко. Общая площадь объекта составляет 461,7 квадратных метров, степень его готовности организаторами аукциона оценивается в 20 процентов.

«Осмотр объекта на местности проводится самостоятельно в любое время, — говорится в извещении. — Осмотр совместно с представителем УМИЗ возможен после предварительного согласования времени осмотра».

Начальная цена составляет 163 440 рублей. Она была установлена на основании оценки, проведенной независимым экспертом. Добавим, что участок выделялся предпринимателю под строительство объекта общественного питания, рассчитанного на средний поток посетителей. Площадь достроенного объекта может варьироваться от 150 до 500 квадратных метров, общая площадь земельного участка под ним составляет 800 квадратных метров.

ИА «Орелград»