В Орле нетрезвый мужчина перепутал чужую квартиру со своей

Гражданин был задержан полицией, после чего устроил настоящий дебош.

В Орле вступило в законную силу решение по уголовному делу, которое вынес Северный районный суд. Местного жителя, ранее не судимого, обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 318 УК РФ. Как следует из материалов дела, данный гражданин был задержан сотрудником полиции в тот момент, когда он пытался вломиться в чужую квартиру. Жильцы и вызвали стражей порядка, так как незнакомый и нетрезвый гражданин изрядно их напугал.

Хулигана доставили в отдел полиции, где он рассказал свою версию случившегося. По его словам, он был очень пьян и по этой причине перепутал дом, в котором проживает, с соседним домом. Перепутал он и чужую квартиру со своей. Мужчина рассказал, что просто хотел войти к себе в квартиру и лечь спать, однако оказалось, что он пытается влезть в квартиру совершенно незнакомых ему людей.

В отделе полиции задержанный разволновался и начал вести себя грубо. А когда его призвали к порядку, он ударил кулаком по лицу одного из сотрудников полиции. После этого его буквально скрутили и сковали ему руки наручниками. По мотивам данного инцидента на горожанина завели дело за преступление средней тяжести против порядка управления. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. Кроме того, суд обязал гражданина пройти курс лечения от алкоголизма.

ИА «Орелград»