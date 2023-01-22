В Орловской области исчезли 2500 избирателей

Только в Орле за полгода численность электората сократилась почти на тысячу человек.

В Орловской области в плановом порядке установлена численность избирателей. Как сообщает региональная Избирательная комиссия, сделали это все 30 территориальных избирательных комиссий. А затем облизбирком свел полученные данные в единый реестр и утвердил его. Отметим, что численность избирателей в соответствии с законодательством устанавливается дважды в год – по состоянию на 1 января и на 1 июля.

Согласно актуальной версии перечня, в Орловской области численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января 2023 года, по данным ГАС «Выборы», составила 604 151 человек. Для сравнения, на 1 июля 2022 года численность орловского электората составляла 606 608, то есть регион всего за полгода потерял примерно 2500 избирателей.

Самая высокая численность электората традиционно зафиксирована в городе Орле – 244 082 человека. Стоит сказать, что областной центр тоже потерял немало избирателей. Так, по состоянию на 1 июля предыдущего года таковых в городе насчитывалось 244 934 человек. Иными словами, численность электората в Орле сократилась почти на 900 человек всего лишь за последние шесть месяцев. Добавим, что меньше всего избирателей и участников референдума зарегистрировано в Корсаковском районе – всего 3271 человек. Полгода назад там насчитывалось 3285 избирателей.

Полную информацию в разрезе муниципальных образований любой желающий может найти на сайте Избирательной комиссии Орловской области в разделе «Численность избирателей». К слову, в регионе стартовал цикл рабочих встреч председателя облизбиркома с членами участковых избирательных комиссии. Как уточнили в облизбиркоме, участники таких встреч обсуждают прошедшие и предстоящие избирательные кампании, особо обращая внимание на первоочередные задачи по формированию новых составов участковых составов участковых комиссий на 5-летний срок.

ИА «Орелград»