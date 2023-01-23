Двоих жителей Орловской области подозревают в даче ложных показаний

Они выступали свидетелями в суде в феврале 2022 года.

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего и 67-летнего мужчин, сообщает СУ СК России по Орловской области. Они заявили, что их знакомая не причастна к нанесению побоев. Однако виновность подсудимой была доказана и суд вынес обвинительный приговор.

«Показания свидетелей были расценены судом как ложные и вызванные желанием помочь подсудимой избежать уголовной ответственности», — указывает в своем релизе СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, проступки по части 1 статьи 307 УК РФ предполагают наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, ареста на срок до трех месяцев.

ИА «Орелград»