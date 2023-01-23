Лизинговая компания намерена отобрать 20 автобусов у ТТП Орла

23.1.2023 | 9:45 Новости, Происшествия

Арбитражный суд принял исковое заявление к производству.

Определение от 20 января опубликовано в картотеке дел. В Арбитражный суд Орловской с исковым заявлением обратилось московское АО «Межрегиональная лизинговая компания». Компания настаивает на расторжении договора финансовой аренды от 20 января 2021 года, изъятии у МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла и передачи истцу предмета лизинга — 20 автобусов ПАЗ Vector NEXT.

Предварительное судебное заседание назначено на  17 февраля. Истцу следует представить расчет задолженности по договору,  ответчику — письменный мотивированный отзыв по существу заявленных требований с указанием возражений. Стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры, указано в определении суда.

ИА «Орелград»

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