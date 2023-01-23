На Орловщине занятость подростков «связали» с преступностью

Трудоустройство несовершеннолетних назвали профилактикой подростковых правонарушений.

В Орловской области чиновники на примере Покровского района рассказали об успешной работе «в деле профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних». Об этом, в частности, шла речь на заседании районной комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений. На нем выступила директор районного центра занятости населения Лариса Басова, которая рассказала о временном трудоустройстве подростков в свободное от учебы время.

«Она подчеркнула, что привлечение подростков к труду имеет воспитательную направленность, помогает сформироваться чувству ответственности, дисциплинирует, — цитирует докладчика региональное управление труда и занятости. — Именно поэтому служба в приоритетном порядке трудоустраивает ребят, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Согласно приведенной статистике, в минувшем году во время летних каникул несколько таких ребят работали в Покровском районе в числе 54 юных работников, которые ухаживали за братскими захоронениями времен Великой Отечественной войны, выполняли работы по благоустройству территорий. Они чистили, мыли, подметали, чувствуя свою значимость, полезность и настоящую взрослость, потому что самостоятельно зарабатывали первую трудовую копейку.

«Психологи отмечают, что к правонарушениям может привести избыток свободного времени, у взрослых – отсутствие работы и средств к существованию, — говорят также в управлении. — Поэтому к профилактическим мероприятиям, способным предотвратить правонарушения сегодняшних подростков в будущем, Лариса Геннадьевна отнесла и профориентационную работу центра занятости со школьниками: помочь ребятам выбрать профессию, которая принесет моральное удовлетворение, и профессиональную востребованность – первый шаг к стабильному будущему».

Согласно данным Управления МВД России по Орловской области, по состоянию на 1 января текущего года на учете в органах внутренних дел региона состояло 368 несовершеннолетних правонарушителей. В зоне повышенного профилактического внимания находятся 656 неблагополучных семей. За несовершеннолетними, состоящими на профучете, закреплено 318 наставников, в том числе 117 сотрудников ОВД. В результате проведенной работы с учета снято 59 подростков в связи с исправлением их поведения.

ИА «Орелград»