Под Орлом гаишники взялись за водителей автобусов

23.1.2023 | 19:07 Новости, Общество

Профилактические мероприятия проводятся в Мценском районе.

На территории города Мценска и Мценского района Орловской области сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» проводят профилактические мероприятия по устрашению причин и условий дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Об этом говорится в информационном сообщении ведомства. Мероприятия направлены на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, подчеркнуто в нем.

«Проведенным на территории Орловской области анализом аварийности установлено, что наибольшей тяжестью последствий отличаются такие виды ДТП с автобусами, как столкновение и падение пассажира», — говорят в местном МО МВД.

Согласно данным регионального Управления МВД, в 2022 году в Орловской области водителями автобусов было совершено 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 47 пострадали.

«Указанные факты еще раз подчеркивают необходимость усиления государственного контроля (надзора) за осуществлением перевозок, особенно организованных групп детей, допуском к оказанию транспортных услуг, выбором маршрута и времени перевозки, исправностью подвижного состава и соблюдением требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», — считают в Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский».

В ведомстве также сообщили, что в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года «О государственном контроле…» сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические визиты в «организации, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров». Полицейские заранее предупреждают, что при наличии оснований будут выдаваться предостережения о недопущении нарушений обязательных требований.

ИА «Орелград»

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