Полиция наладила сотрудничество с казачьими дружинами

Договоры о взаимодействии заключены в большинстве муниципальных районов.

В Орловской области руководством территориальных органов внутренних дел осуществляется взаимодействие с 35 народными дружинами, сформированными на базе муниципальных образований, общей численностью 532 человека. Только в городе Орле насчитывается 196 дружинников. Такие данные приведены в годовом отчете УМВД России по Орловской области, который был представлен на расширенном заседании ведомственной коллегии. Напомним, отчет также будет представлен на заседании Орловского облсовета народных депутатов.

Из него следует, что в 20-ти районах Орловской области заключены соглашения с казачьими дружинами о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка.

«В отчетном периоде привлечение членов общественных формирований для охраны общественного порядка осуществлялось с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, с их помощью раскрыто шесть преступлений, пресечено 345 административных правонарушений, — говорится в документе. — Вместе с тем, необходимо расширять роль общественных формирований в проведении разъяснительной работы с населением в целях профилактики наиболее распространенных видов преступности».

Также в документе говорится о том, что в минувшем году сотрудниками ОВД во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, другими правоохранительными ведомствами был обеспечен правопорядок при проведении 2690 мероприятий с массовым участием граждан, в ходе которых нарушений общественного порядка не было допущено. Кстати, ранее пресс-служба Орловского облсовета сообщила, что в 2022 году в аппарат регионального парламента жалоб граждан на деятельность органов внутренних дел не поступало.

«Вся система УМВД действует устойчиво и надежно. Оценивая результаты оперативно-служебной деятельности регионального УМВД за прошедший год, можно сделать вывод, что комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью и правонарушениями позволил, в целом, удержать ситуацию под контролем и сохранить положительную динамику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений», — такое мнение высказал Иван Грачев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»