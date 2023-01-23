В Орле будут судить двух адвокатов, обвиненных в мошенничестве

Ахмед Атаев и Адам Муртазов якобы брали деньги за помощь, которую не могли оказать.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Правоохранители выявили три эпизода мошенничества, два — соло и одно — группой.

По версии следователей, Адам Муртазов с весны по осень 2021 года выманил у подзащитного 500 тысяч рублей, обещая оказать содействие в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и в последующем переквалификации совершенного им деяния. Примерно в это время адвокат получил от жительницы Орла 540 тысяч рублей. Женщина пыталась помочь сожителю, оказавшемуся под уголовным преследованием. Адвокат не только не помог, но и навязал дополнительные услуги, угрожая привлечением к ответственности по делу, к которому женщина не имела отношения.

Третий эпизод с мошенничеством на 800 тысяч рублей уже вменяют двоим. Действуя по предварительному сговору, адвокаты получили от жителя Орловской области вознаграждение за содействие в прекращении уголовного дела. При этом мужчины не имели возможности повлиять на процессуальное решение.

Кроме того, Адам Муртазов обвиняется в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По данным правоохранителей, радиомикрофон он приобрел в Интернете в июне 2020 года.

Адвокаты были задержаны в феврале 2022 года.

Один из адвокатов Адама Муртазова, его сын Асланбек Муртазов, заявлял в СМИ, что преследование может быть связано с профессиональной деятельностью отца. Он участвовал в трех уголовных делах, находившихся в производстве УФСБ, причем участвовал активно — подавал ходатайства и жалобы.

ИА «Орелград»