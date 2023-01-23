В Орле водитель «Весты» устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими

23.1.2023 | 9:57 Новости, Происшествия

Авария произошла днем в субботу, 21 января.

За рулем «Лады Весты» находился 45-летний водитель. Он ехал со стороны переулка Карачевского по улице Комсомольской. Примерно в 16:30 у дома №144 мужчина выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с «Ладой Грантой». Протараненная машина врезалась в «Мерседес Бенц», двигавшийся сзади попутно. А зачинщик аварии столкнулся еще с «Хендай Крета», который ехал попутно слева. Остановило «Весту» дерево.

В результате происшествия травмы получили водитель, спровоцировавший ДТП, и его 31-летняя пассажирка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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