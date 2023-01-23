В Орле заменят устаревшие комплексы фиксации нарушения ПДД

23.1.2023 | 15:22 Новости, Общество

В приоритете установленные в 2014 году, сообщил начальник КУ ОО «Орелтранссигнал».

Фото КУ ОО «Орелтранссигнал»

Егор Залыгин выступал на аппаратном совещании в администрации Орловской области 23 января. Он сообщил о восьми перекрестках, где планируется замена: четыре в Советском районе, два в Заводском, по одному в Северном и Железнодорожном.

  1. ул. М. Горького – ул. 60 лет Октября;
  2. ул. Октябрьская – ул. Ломоносова;
  3. ул. Октябрьская – ул. Игнатова;
  4. ул. Генерала Родина – ул. Веселая;
  5. Московское шоссе – ул. Михалицына;
  6. ул. Московская – ул. Герцена;
  7. ул. Комсомольская – ул. Н. Неман;
  8. Карачевское шоссе – ул. Васильевская.

Летом 2022 года сайт правительства Орловской области сообщал, что всего на дорогах региона работают 95 стационарных комплексов, пять мобильных. Также планировалась передача 31 объекта, принадлежащего «Росавтодору». Нарушения правил движения могут фиксировать камеры системы «Безопасный город», их на июль минувшего года было 72.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования