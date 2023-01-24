Администрация Орла не смогла откреститься от глыбы, покалечившей подростка

Орловский областной суд не стал менять решение по делу о возмещении вреда.

Несчастье произошло утром 18 февраля 2022 года. Несовершеннолетний орловец проходил около дома №3 по улице Гостиной, когда с крыши сорвалась наледь. Юноша получил перелом черепа. До настоящего времени состояние его здоровья не восстановилось до привычного образа жизни. Успешному бойцу-рукопашнику запрещена любая физическая активность. А ранее парень собирался связать свою жизнь со спортом.

Районный суд решил, что именно администрация Орла в ответе за произошедшее. У дома нет своей управляющей компании. А власти не смогли организовать ее поиск, поэтому сами в ответе за содержание здания. Истцы требовали в качестве возмещения 9 млн рублей, однако размер компенсации материального вреда и морального ущерба был снижен до 3 млн. С таким решением ответчик не согласился и обжаловал его в апелляции. Чиновники настаивали, что предпринимали немалые усилия к поиску УК, кроме того установили табличку, сообщающую о возможном сходе наледи, и натянули сигнальные ленты.

Областной суд, поддержал коллег первой инстанции.

«Само по себе отсутствие волеизъявления собственников помещений многоквартирного дома по вопросам управления дома, а также положительного результата от проводимых ответчиком мер по определению управляющей организации, не снимает с администрации обязанности по возмещению истцам вреда и не влечет по доводам жалобы применение положений статьи 210 ГК РФ», — пояснили в пресс-службе облсуда.

Усилия администрации учтены при определении размера компенсации. Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»