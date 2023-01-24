Эксперты оценили знания орловских школьников по физике

Обсуждение провела региональная предметная комиссия.

В Орле эксперты провели анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по блокам содержания, блокам умений, группам учебной подготовки и по способам действий выпускников, сдававших экзамены по физике в минувшем году. Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, результаты были представлены на заседании региональной предметной комиссии по физике. По итогам обсуждения были выработаны рекомендации по коррекции типичных ошибок и методических приемов и способов обучения.

В частности, заместитель председателя региональной предметной комиссии по физике при проведении ОГЭ Оксана Позднякова акцентировала внимание слушателей на том, что орловские выпускники «испытывают затруднения в проведении измерений, в умении записывать показания приборов с учетом погрешности, затруднения в записи условий задачи». Председатель комиссии Сергей Ромашин в своем докладе представил подробный анализ изменений, которые ожидают выпускников на испытаниях по физике в 2023 году.

«Как отмечают председатели комиссий, на первый план в подготовке к государственной итоговой аттестации выходит работа с графической информацией, так например, элементы кинематики, преимущественно определение параметров по графикам зависимости координаты от времени и скорости от времени при равномерном и равноускоренном движении, а также формулы для равномерного движения тела по окружности», — рассказали в Региональном центре оценки качества образования.

Возвращаясь к анализу, участники отметили, что не во всех муниципальных образованиях Орловской области нашлись выпускники, которые выбрали государственную итоговую аттестацию по физике. Так, данный предмет не выбрали выпускники из Глазуновского. Знаменского, Колпнянского и Корсаковского районов. Наибольшее количество выпускников, сдававших физику в 2022 году, было зарегистрировано в Орле и Ливнах. В целом не преодолели минимальный порог и пересдавали физику в дополнительный (сентябрьский) период два выпускника из Должанского района, по одному — из Краснозоренского района и Орловского мунициального округа.

ИА «Орелград»