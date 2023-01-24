На вокзале Орла высадился студенческий десант

Студенты побывали в линейном отделе МВД России на станции Орел.

Орел присоединился к всероссийской акции «Студенческий десант». В ее рамках учащиеся Орловского филиала Петербургского государственного Университета путей посетили линейный отдел МВД России на станции Орел и познакомились с работой транспортной полиции на железнодорожном вокзале. Отметим, что двери своей службы транспортные полицейские традиционно в канун Дня российского студенчества.

«В этот раз студентам Орловского филиала Петербургского государственного Университета путей сообщения имени Императора Александра I представилась уникальная возможность побывать в дежурной части отдела транспортной полиции и почувствовать изнутри специфику деятельности различных служб, — сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО. — На встрече заместитель начальника отдела – начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Владимир Кузнецов рассказал студентам об истории образования линейного отдела, условиях службы в правоохранительных органах, обозначил порядок и требования поступления на службу в ОВД, перечислил права, обязанности и гарантии социальной защиты сотрудника».

Познакомили гостей и с практической работой, которая вызвала неподдельный интерес. Например, полицейские показали студентам, как при помощи современного оборудования снимаются отпечатки с пальцев рук и как затем полученные данные используются для поиска преступников и розыска пропавших людей, а также рассказали о находящемся в их арсенале вооружении и спецтехнике.

«Отдельной темой акции стала профилактическая беседа правового характера, — отметили в силовом ведомстве. — Гостям напомнили о соблюдении мер личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта и недопущении совершения правонарушений и преступлений. Завершилась акция совместным фотографированием».

ИА «Орелград»