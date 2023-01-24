Названа прибыль орловских колоний

Труд осужденных принес чистую прибыль почти на 55 миллионов рублей.

В Орловской области озвучены предварительные статистические данные об итогах деятельности системы УФСИН. Как отмечают в ведомстве, в процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением. В этих целях в прошедшем году продолжалось развитие производственной деятельности. В первую очередь решались вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе.

«По итогам 11 месяцев 2022 года среднесписочная численность привлеченных к оплачиваемому труду составила 1926 человек, или 99,9 процента, — следует из аналитического ведомственного отчета. — В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски. Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы, подлежащих привлечению к труду, составила 100 процентов. Объем реализованной товарной продукции (работ и услуг) составил 382,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 54,3 миллиона рублей».

Напомним также, что с 2019 года в Орловской области исполняется наказание в виде принудительных работ. Участки, функционирующие как исправительные центры, открыты при Шаховской колонии-поселении №3 и Мценской колонии-поселении №7. Всего за 2022 год по учетам этих двух УФИЦ прошел 195 осужденных. Добавим, что в системе регионального УФСИН профессиональное обучение осужденных осуществляется в федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях №№ 67, 68 и 69, а также в двух местах ведения образовательной деятельности на базе вышеуказанных колоний-поселений. Всего имеется 18 учебных классов и 19 учебных мастерских, подготовка проводится по 18 специальностям. В 2021/2022 учебном году за решеткой было обучено 1151 человек.

ИА «Орелград»