Орловских полицейских благословили на службу на Северном Кавказе

24.1.2023 | 12:05 Новости, Общество

Правоохранители будут помогать коллегам в течение шести месяцев.

Провожали полицейских в служебную командировку родные, сослуживцы, друзья. Орловские правоохранители уже много лет ездят в командировки на Северный Кавказ. Об их работе поступают положительные отзывы.

Начальник УМВД по Орловской области Юрий Савенков ориентировал сотрудников на внимательное отношение к гражданам, а также пожелал вернуться в полном составе в установленный срок, сообщает пресс-служба полиции.

Благословил полицейских настоятель Орловского храма Матроны Московской Евгений Щенников.

ИА «Орелград»

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