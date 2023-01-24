Под Орлом произошел пожар в рыбном цеху

24.1.2023 | 11:56 Новости, Происшествия

Пламя вспыхнуло 24 января в деревне Образцово на улице Союзной.

Здание площадью 400 квадратных метров, где базируется производство консервов, спасали около четырех часов. Пожар произошел, когда в нем не было людей. Сообщение о возгорании поступило около 6. Пламя вспыхнуло на втором этаже. К моменту прибытия пожарных частично обрушилась кровля. Работа сотрудников МЧС осложнялась еще и тем, что в одном из помещений находились газовые баллоны.

С возгоранием боролись 7 единиц техники и 28 сотрудников чрезвычайного ведомства. Причины пожара предстоит выяснить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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