Под Орлом произошел пожар в рыбном цеху

Пламя вспыхнуло 24 января в деревне Образцово на улице Союзной.

Здание площадью 400 квадратных метров, где базируется производство консервов, спасали около четырех часов. Пожар произошел, когда в нем не было людей. Сообщение о возгорании поступило около 6. Пламя вспыхнуло на втором этаже. К моменту прибытия пожарных частично обрушилась кровля. Работа сотрудников МЧС осложнялась еще и тем, что в одном из помещений находились газовые баллоны.

С возгоранием боролись 7 единиц техники и 28 сотрудников чрезвычайного ведомства. Причины пожара предстоит выяснить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»