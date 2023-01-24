В Орле начали отмечать Год педагога и наставника

Регион приступил к исполнению указа президента Путина.

В России 2023 год по указу президента Владимира Путина от 27 июня 2022 года № 401 объявлен Годом педагога и наставника. По данным областного департамента образования, в Орловской области уже начали его «праздновать». Год был открыт в международный день наставничества, мероприятие прошло на базе регионального Института развития образования, где был проведен старт-проект «Учить. Вдохновлять. Развивать». В нем приняли участие представители департамента, социальные партнеры института, управленческие и педагогические кадры образовательных организаций региона, а также педагоги из Новороссийска и Беларуси. Всего форум собрал более 400 участников.

«Старт-проект открыла секция «Наставничество как инструмент решения приоритетных задач в области образования», — сообщили в департаменте образования. — В «Кафе «Профессиональный разговор» обсудили перспективы проведения Года педагога и наставника в Орловской области, ожидания педагогической общественности, проекты профсоюзной организации, интересы студенческой аудитории. Анонсирован каскад запланированных мероприятий. Среди ключевых: II региональный конкурс «Эффективные практики наставничества в образовательных организациях», конкурсы профессионального мастерства, региональный проект «Звонок для учителя», профсоюзный фестиваль для ветеранов педагогического труда, утверждение памятной медали «Лучший наставник» и многое другое».

В рамках секции «Педагог будущего поколения России: талант и успех», как отмечают организаторы, состоялся откровенный разговор с региональной командой кластера «Конкурсное движение». Также был проведен «бенефис профмастерства участников конкурсов», на котором команды представили свои творческие импровизации и провели мозговой штурм в рамках региональных конкурсных испытаний «Топ открытий».

«На секции «Ушинский и современность» в формате работы фокус-групп участники обсудили ряд положений педагогической теории К. Д. Ушинского и пришли к выводу о высоком инновационном потенциале и актуальности его творческого наследия, — продолжают в департаменте. — Присутствующие отметили важность роли педагога и наставника в деле развития обучающихся».

Также были рассмотрены вопросы эффективных форм сотрудничества в Год педагога и наставника и сверстаны планы совместной деятельности на 2023 год. Среди наиболее продуктивных форм организаторы отмечают курсы повышения квалификации, работу с молодыми учителями (опыт наставничества), программу воспитания, конкурсы профессионального мастерства, а также обучение и реализация экспертной деятельности.

«Руководители образовательных организаций отметили важность программ профессиональной переподготовки для решения проблем дефицита кадров», — резюмируют в департаменте.

ИА «Орелград»