В пивбарах Орла поймали хулиганов

24.1.2023 | 16:02 Новости, Происшествия

Нетрезвые молодые люди вели себя вызывающе и пытались устроить потасовки.

пресс-служба Росгвардии

Наряды вневедомственной охраны пресекли похожие друг на друга нарушения правопорядка в заведениях общественного питания, расположенных в Заводском и Северном районах города Орла. Подробности инцидентов раскрыли в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Сообщается, что тревожные сигналы с охраняемых объектов силовики получили уже после полуночи. Первый вызов поступил из пивбара, работающего на улице Комсомольской.

«Один из посетителей, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, употреблял нецензурные выражения в адрес окружающих и стал инициатором потасовки, — рассказали в Росгвардии. — Аналогичный инцидент произошел на улице Маринченко. На территории бара-магазина росгвардейцы задержали дебошира 1992 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности. Для проведения разбирательства нарушителей общественного порядка передали представителям регионального УМВД».

Согласно ведомственной статистике, только за последнюю неделю наряды вневедомственной охраны приняли и отработали около 130 тревожных сигналов. В силовом ведомстве отмечают интересную тенденцию: большинство тревожных вызовов поступило за эту неделю с охраняемых объектов Заводского района города Орла. Сообщается также что на местах происшествий сотрудники Росгвардии пресекли мелкие хищения и предотвратили негативное развитие конфликтных ситуаций в различных развлекательных заведениях общественного питания.

ИА «Орелград»

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