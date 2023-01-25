Кандидат в горсовет Орла добился «большого прогресса» в борьбе за подписи

Конституционный суд разрешил опрашивать подписавшихся за кандидата после рассмотрения дела самовыдвиженца.

Подробности рассказал «Коммерсант». Максим Сушков собирался принять участие в довыборах в горсовет Орла в сентябре 2022 года. Однако избирком забраковал 12 из 55 подписей, собранных им в свою поддержку. Семь подписей поставил под сомнение эксперт, предположив, что даты были проставлены одним лицом. Кандидату отказали в регистрации. Желая доказать незаконность этого решения, самовыдвиженец дошел до Конституционного суда.

Максим Сушков рассказал журналистам, что оспаривая отказ в регистрации, он не только предоставил нотариально заверенные заявления владельцев сомнительных подписей, но пятеро лично приняли участие в рассмотрении. Тем не менее, орловский суд решил положиться на мнение эксперта.

Электоральный юрист Роман Смирнов назвал решение Конституционного суда о вызове подписавшихся большим прогрессом, отмечает «Коммерсант».

ИА «Орелград»