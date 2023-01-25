Коммунальные платежи стали причиной роста инфляции

25.1.2023 | 12:14 Новости, Экономика

В декабре 2022 года годовая инфляция в Орловской области достигла 12,9%.

Это на 0,1 процентный пункт больше, чем было в ноябре. Основная причина — декабрьское повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и на коммуналку.

Постановлением Правительства России индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года. Плюс с прошлого декабря проиндексирована стоимость проезда в общественном транспорте, так как у перевозчиков выросли издержки.

Зато инфляция на продовольственные товары снизилась на 0,5 процентных пункта. В декабре она была 10,3%. Так произошло во многом за счет цен на мясо птицы и изготовленных из него продуктов: это сардельки, сосиски и фарш.

Орловские потребители по-прежнему с осторожностью относятся к крупным покупкам и поэтому снижается спрос на автомобили и на автомобильные шины. Цены на эти товары растут медленнее, что привело к замедлению непродовольственной инфляция в декабре на 0,9 процентных пункта — до 15,6%.

Подробнее о динамике цен в Орловской области и в других регионах страны вы можете узнать из информационно-аналитических материалов на сайте Банка России.

ИА «Орелград»

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