На Орловщине разрешили «бить всего кабана» до конца года

Охотникам «развязали руки» в связи с угрозой распространения АЧС.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал «долгоиграющий» приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Этим документом охотникам разрешается добывать до 100 процентов всего повстречавшегося им в лесу дикого кабана, причем пол и возраст животных значения не имеет – добывать разрешено все особи без исключения. Обращают на себя внимание и срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: по 31 декабря 2023 года.

Столь жесткое решение власти объясняют уже известной причиной: дикого кабана надо «изымать из природных условий» из-за возросшей в последнее время угрозы возникновения и распространения на территории Орловской области опасных болезней охотничьих ресурсов, в частности африканской чумы свиней. Напомним, что в конце прошлого года в Орловской области было зарегистрировано сразу несколько очагов АЧС, причем болезнь встречалась как у домашних свиней, так и у диких кабанов.

По данным всероссийского мониторинга, в настоящий момент в режиме карантина по АЧС среди домашних свиней в Орловской области находятся два очага этого заболевания, в дикой фауне в режиме карантина находятся еще четыре инфицированных вирусом АЧС объекта. Возвращаясь к условиям добычи кабана, добавим, что власти установили четкий «способ регулирования» — вернее, это должны быть «способы, исключающие нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания».

«При осуществлении охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов, — говорится в тексте документа. — Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие, живоловушки. Способы использования продукции охоты: уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии или личное потребление после получения отрицательного результата на заболевание».

Что касается территорий, на которых разрешена 100-процентная добыча кабана, то они довольно обширны. С полным списком можно ознакомиться в тексте приказа департамента, который опубликован в открытом доступе в государственной информационной правовой системе. Отметим лишь, что в перечень попали участки охотничьих угодий в границах Сосковского, Шаблыкинского, Кромского, Троснянского, Мценского, Ливенского районов и Орловского муниципального округа Орловской области.

ИА «Орелград»