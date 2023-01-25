Певец из Орла получил спецприз от Андрея Кончаловского

Оперный певец Алексей Кулагин стал победителем конкурса вокалистов Хиблы Герзмава.

Орловский оперный певец, бас Алексей Кулагин покорил строгое жюри конкурса и завоевал Гран-при, а также специальный приз от Андрея Кончаловского, успешно выступив на престижном фестивале. Он также получил возможность выступить на лучших оперных сценах страны. Об этом со ссылкой на Департамент коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив сообщает Орловский областной центр народного творчества.

«Церемония награждения лауреатов и заключительный гала-концерт смотра состоялись в Москве на сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), — говорится в сообщении. — Общий призовой фонд конкурса превысил 6,5 миллиона рублей, из которых 2,5 миллиона достались обладателю гран-при. Также лауреаты конкурса вокалистов и концертмейстеров получили возможность дебютировать в ближайшем сезоне на сценах Большого и Мариинского театров и в «Геликон-опере». Конкурс проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив».

В Центре отмечают, что формат конкурса был необычным, поскольку он был рассчитан не только на вокалистов, но и на концертмейстеров. Как пояснили специалисты, Хибла Герзмава задумала конкурс два года назад, но материализовалась идея недавно. Суммы, которые получили победители, даже по меркам международного состязания оказались очень солидными. Знающие люди говорят, что таких крупных денежных призов больше нет в мире академической музыки.

Конкуренция была крайне высокой, поэтому победа орловского оперного певца выглядит весьма значительной нее только для него лично и его семьи, друзей и почитателей, но и для всего региона. В состав вокального жюри входили руководители театральных и концертных организаций России, в том числе Александр Титель из МАМТа, Дмитрий Бертман из «Геликона», Алексей Шалашов из Московской филармонии, Ирина Соболева из Мариинки, Ольга Капанина и Дмитрий Вдовин из Большого театра.

«Также в жюри были и международные импресарио — Андреа де Амичи, Алессандро Ариози и Васко Фраканцани, — говорят в орловском Центре. — Победителям обещана возможность выступить в Большом и Мариинском театрах, «Геликон-опере», Московской филармонии, МАМТе, на фестивале Владимира Спивакова, а также записать сольный альбом на фирме «Мелодия».

В целом на участие в конкурсе было подано почти 800 заявок из 38 стран, 700 из которых были именно вокальными. В итоге жюри отобрало 55 человек — 39 певцов и 16 аккомпаниаторов. Большая часть участников представляли Россию, бывшие советские республики, а также Монголию и Китай. Но были и певцы из Франции, Бразилии и ЮАР.

ИА «Орелград»